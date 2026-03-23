昨季は10度のセーブ失敗【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）ドジャースのタナー・スコット投手が22日（日本時間23日）、アナハイムで行われたエンゼルスとのオープン戦に登板。3ランを浴びるなど、わずか1死しか取れずに4失点を喫し、降板した。11-1と大量リードの6回から登板。先頭のトラウトに中前打、続くシャヌエルにも四球を与えた。続くソレアに3ランを浴びた。スコットは呆然とスタンド方面を