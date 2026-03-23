昨季は10度のセーブ失敗

【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）

ドジャースのタナー・スコット投手が22日（日本時間23日）、アナハイムで行われたエンゼルスとのオープン戦に登板。3ランを浴びるなど、わずか1死しか取れずに4失点を喫し、降板した。

11-1と大量リードの6回から登板。先頭のトラウトに中前打、続くシャヌエルにも四球を与えた。続くソレアに3ランを浴びた。スコットは呆然とスタンド方面を見上げた。

モンカダはニゴロに抑えたが、続くアデルにも安打、ローを内野ゴロ失策で出塁させたところで降板。うつむきながらマウンドを降りた。

4年総額7200万ドル（約114億5700万円)で加入した昨季は61試合登板して1勝4敗23セーブ、防御率4.74。守護神と期待されながらも10度のセーブ失敗と期待を裏切り、ポストシーズンでは地区シリーズ途中に下半身の膿瘍（のうよう）除去手術を受け、ワールドシリーズのロースターからも外れた。復活に期待したいところだったが、開幕直前に不安要素が露呈した。（Full-Count編集部）