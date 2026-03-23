2023年大会の豪州戦着用ユニは1700万円だった第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が着用したユニホームが22日（日本時間23日）、150万ドル10ドル（約2億3900万円）で落札された。今回MLB公式オンラインオークションサイトに出品されたのは、先制の満塁弾を放った3月6日のチャイニーズ・タイペイ戦で着用していたもの。15日（同16日）からオークションが