料理レシピ検索アプリ「クックパッド」は22日、公式サイトを更新。新サービス「レシピスクラップ」について声明を発表した。レシピスクラップとは、ユーザーがSNSやウェブサイト上のレシピのURLをクックパッドのアプリに貼り付けると、AIが自動で必要な材料や作り方を読み込み、アプリ内の「きろく」に一括保存できるという新サービス。しかしながら、この新機能に対し、料理研究家から批判の声が上がった。リュウジ氏はXで