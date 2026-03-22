Wソックス有望株との一戦に登板…3回1安打無失点8Kの回答また逸材が現れた。ドジャースは21日（日本時間22日）、ホワイトソックスとの有望株同士のオープン戦に臨んだ。4回から登板したザック・ルート投手は3イニングを投げて無四球8奪三振の好投。「相変わらず育成上手い」「また凄い選手がドジャースに」と日米ファンも驚いている。ルートは8-8の同点の4回から登板した。乱打戦が展開される荒れたゲームのなか、いきなり3者