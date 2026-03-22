King＆Princeの永瀬廉（27）が21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。母校である大阪・八尾市の中学校をお忍びで訪問する場面があった。VTRで永瀬は大阪・八尾市を訪れた。関西人のイメージが強いが東京出身。親が転勤族だったため、東京、名古屋、北海道などにも移り住んだが、大阪で最も長い時間を過ごしたのが八尾だった。幼稚園と小学校は転校を繰り返し、3年間同じ学校に通うことがで