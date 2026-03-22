育成から再出発を果たした阪神・西純矢2軍で躍動する背番号120が脚光を浴びている。阪神・西純矢投手は21日、ファーム・リーグのソフトバンク戦に出場。4試合連続となる安打を放ち、打者として結果を積み重ねている。虎党は「センスの塊やん」「才能がありすぎる」と騒然となっている。この試合、西純矢は「4番・右翼」で出場。4回の第2打席で右前打を放った。2軍戦とはいえ、4試合連続安打となり、その4試合は16打数6安打と快