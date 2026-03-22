花粉や寒暖差などが影響し、肌が不安定になりやすいこの季節。外気やエアコンによる乾燥も肌トラブルの原因です。そこで試したいのが、3月7日に発売した「キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液」です。■「キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液」ゆらぎやすい乾燥性敏感肌に向けて開発された「キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液」。ウォーターベースの美容液で、肌馴染みの良いテクスチャーが印象的。ベタつかず、やさ