香川県高校野球連盟は今春から指導者10人を“審判”として動員厳しさを増す夏の暑さは、大会運営にまで影響を与えている。「第98回選抜高校野球大会」の開幕から一夜明けた20日、香川県でも甲子園遠征に出た英明を除く36校による春季大会が開幕した。ダイヤモンドを見渡すと、ほとんどの試合で三塁審だけ白い帽子を被っている。その正体は香川県高校野球連盟がこの春から動員した、硬式野球部を指導し、審判登録がない教員である