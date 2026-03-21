4号はOP戦トップ…「“大当たり”の予感しかしない」■中日ーロッテ（オープン戦・21日・バンテリンドーム）怪力を発揮した。中日新外国人のミゲル・サノー内野手が21日、バンテリンドームで行われたロッテのオープン戦で4号を放った。内角に詰まったように見えたが、パワーで見事なスタンドイン。「サノーは神助っ人なのでは」「詰まっててこれはバケモン」とドラゴンズファンも驚いている。「5番・一塁」で先発。2回先頭の第1