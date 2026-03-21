これまでの主要な新型コロナウイルス変異株の系統樹。2021年末のオミクロン株の出現、そして2023年末のJN.1株の出現と、これまでに少なくとも2度の「メジャーアップデート」がある。BA.3.2株の出現が、3度目の「メジャーアップデート」になるのだろうか？ちなみに、図中左の「?武漢株からデルタ株まで」以外のすべての株が「オミクロン株」である。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第167話「BA.3.2」はどこから来