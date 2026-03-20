◇プロ野球 オープン戦 巨人-楽天(20日、東京ドーム)巨人の開幕投手に内定している竹丸和幸投手が、開幕前最後となるオープン戦に登板し、5回1失点と好投しました。降板後、囲み取材に応じ、自身の投球を振り返りました。竹丸投手は2回に楽天の浅村栄斗選手に失投となった高めのスライダーをレフトスタンドへ運ばれ、オープン戦初失点、初被弾となりましたが、その後もリズムを崩さず5回1失点でマウンドを降りました。この日のスト