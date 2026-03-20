大谷翔平の2026年総収入に日本ファン驚き米メディアが明かしたドジャース・大谷翔平投手の“懐事情”は、日本から声援を送るファンにも衝撃を与えたようだ。2026年の年俸と副収入を合わせた総収入は1億2700万ドル（約201億8000万円）になることが判明。ファンは「もはや別次元」と驚くしかなかったようだ。米メディア「スポルティコ」は17日（日本時間18日）、メジャーリーグの最高年収選手を発表。それによると、大谷の2026年