大谷翔平の2026年総収入に日本ファン驚き

米メディアが明かしたドジャース・大谷翔平投手の“懐事情”は、日本から声援を送るファンにも衝撃を与えたようだ。2026年の年俸と副収入を合わせた総収入は1億2700万ドル（約201億8000万円）になることが判明。ファンは「もはや別次元」と驚くしかなかったようだ。

米メディア「スポルティコ」は17日（日本時間18日）、メジャーリーグの最高年収選手を発表。それによると、大谷の2026年の総収入は1億2700万ドル（約201億8000万円）で、そのうち副収入が1億2500万ドル（約198億円）と大半を占めている。副収入はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の約14倍の金額となっている。

大谷は2023年12月に、ドジャースと10年総額7億ドル（当時1014億円）の契約を結んだ。年俸の97％を後払いにする契約形態は当時大きな話題となった。この契約で算出すると、大谷が受け取る年俸は200万ドル（約3億1000万円）。数多くの企業とスポンサー契約を結ぶなど、グラウンド外でも存在感を放つ大谷だから実現できた異例の契約だった。

2026年は二刀流として復活を果たし、ワールドシリーズ連覇に大きく貢献。世界中を熱狂させた活躍が約201億のビッグマネーを生み出したと言える。日本のファンは「半端ねえな」「ヤバすぎる」「すごすぎるだろ」「大谷翔平がいくら稼ごうが全くむかつかない不思議」などとSNSで反応。野球界にとどまらない大谷の影響力の大きさを称えていた。（Full-Count編集部）