千鳥・大悟が言いたい放題キングコングの2人がゲスト出演した3月10日放送の「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（関西テレビ）が話題を呼んでいる。キングコングの西野亮廣が、千鳥を中心とする芸人たちから容赦ないイジリの集中砲火を浴びていたからだ。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「イケオジ？」「またモテようとしてる」…“シミ取り”姿の西野中でも千鳥の大悟の攻撃は強烈だった。過去にも西野に対して「