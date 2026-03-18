鳴門渦潮高校で3月18日、高校生に貴重な体験を伝えた川崎杏樹さんは、中学2年で東日本大震災を経験し、現在29歳。被災地は今どうなっているのか、そして川崎さんが一番伝えたい思いとは。四国放送の記者が、岩手で取材しました。 岩手県釜石市の北部、鵜住居町。東日本大震災で甚大な被害を受けました。高台から見えるこの町は津波の被害を受け、今は新しい町に変わっています。 「家が流されています」2011年3月11日、午