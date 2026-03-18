東京・池袋のサンシャイン水族館は、5月10日まで開催中のイベント『ゾクゾク深海生物2026 これまでの歩み』できょうから深海に生息するメンダコの展示を開始したと発表した。【画像】さまざまな魚の姿が…底曳網漁の様子メンダコは深海に生息するタコのなかま。約20センチ程の大きさで、パタパタと動く耳のように見えるヒレやスカートのようにも見える腕と腕の間の鰭膜(きまく)が特徴。体全体で泳ぐ。マダコやミズダコなどの吸