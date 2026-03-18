Image: ショピラボ この記事は2025年11月9日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ドラえもんの「ほんやくコンニャク」のように言葉の壁を軽やかに越えられたら……。そんな近未来的な発想に、人類の技術はまた一歩近づいたようです。「VORMOR Smart Translation Earphones V49 (以下、VORMOR V49)」は、専用アプリと連携し