東京地裁法人税など計約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた広告代理業「Solarie（ソラリエ）」（東京都渋谷区）と、社長の黒木麗香被告（38）ら3人の初公判が18日、東京地裁であった。黒木被告は起訴内容を「間違いありません」と認めた。被告は「宮崎麗果」名で、交流サイト（SNS）でインフルエンサーとして活動している。他の2人は、同法違反ほう助などの罪に問われた、それぞれ別会社の役員北島