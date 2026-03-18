ドジャース大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設でのキャンプで、ブルペン投球を行い、１６球を投げた。ロバーツ監督はこの日、大谷が１８日（同１９日）の本拠でのジャイアンツ戦で初登板することを明言した。大谷は侍ジャパンの一員として第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場。６日の１次ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）で先制の満塁弾を放つな