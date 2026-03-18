約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉に引き続き、村木厚子氏を襲ったマスコミの暴力的な取材の実態と、検察の恐るべき捜査手法