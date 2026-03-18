昨年11月、井上拓真（左）に敗れて初黒星を喫した那須川天心（右）。再び世界の頂点を目指すための闘いを迎える「こんな危険な相手と復帰戦を行なうのか」4月11日、那須川天心（帝拳）がファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）と復帰戦を行なうと聞いて、「リスキーだ」と感じたのは日本のファンや関係者だけではなく、米メディア関係者も同じだった。【写真】那須川の復帰戦の相手、エストラーダ『BoxingScene.com』のジ