イラストレーターの「かに玉ひな。」さんの漫画「スポットバイトをやってみた」（全3話）が、インスタグラムで合計2800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む勇気を出して、初めてスポットバイトに応募した作者。緊張しながらバイト先に到着し、シール貼りと箱の組み立ての作業に取りかかりました。4時間半のバイトが終わり、作者が感じたこととは…という内容で、読者からは「私もやってみようかな