アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が泥沼化しています。世界を巻き込み続けるトランプ米大統領は、ホルムズ海峡への艦船派遣を各国に期待すると明らかにしました。その狙いはどこにあるのか、専門家に聞きました。日本はどう対応するのでしょうか？そこで今回の#みんなのギモンでは、「“艦船要請”トランプ氏の焦り？」をテーマに解説します。■複数国で護衛する「連合」結成？山粼誠アナウンサー「トランプ大統領が打