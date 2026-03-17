森永製菓（東京都港区）が、コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」とコラボレーションした新商品5種類を、3月17日から期間限定で発売しています。オトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。【画像】やば…全部うまっ！森永製菓×コメダの「小枝」「エンゼルパイ」「チョコボール」新商品を見る！（7枚）コメダの人気デザートが菓子になった！最初に食べてみたのは、ココア味のバウ