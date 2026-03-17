森永製菓（東京都港区）が、コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」とコラボレーションした新商品5種類を、3月17日から期間限定で発売しています。オトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。

【画像】やば…全部うまっ！ 森永製菓×コメダの「小枝」「エンゼルパイ」「チョコボール」新商品を見る！（7枚）

コメダの人気デザートが菓子になった！

最初に食べてみたのは、ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせた、コメダ珈琲店の人気デザート「クロネージュ」の味わいを菓子で再現した、「小枝＜クロネージュ＞」です。

「小枝＜クロネージュ＞」は4スティック×11袋入りの通常サイズと、19袋入りの「ティータイムパック」の2サイズ展開。おなじみの「小枝」が、ココアの深い香りを感じさせる「ちょっぴり大人」な味わいに仕上がっていました。ポリポリと食べる手が止まらなくなるので、小分け袋がうれしい商品です。

次に、同じく「クロネージュ」をイメージした「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」。「エンゼルパイ」の“ふわもち”マシュマロが、「クロネージュ」のソフトクリームを感じさせる味わい。ココア風味でしっとりしたチョコレートとマシュマロが絡み合い、ミニサイズながら満足度は抜群です。

続いて、コメダ珈琲店の看板デザート「シロノワール」をイメージした「シロノワールサンドクッキー」。「シロノワール」といえば、温かいデニッシュに冷たいソフトクリームがのった、温度差が楽しいデザートです。それをどう、「サンドクッキー」で再現するのかが気になるところです。

一口かじると、ふわっと口の中に広がるのは、メープルシロップの風味。「シロノワール」にかかっているシロップがクッキーで表現されています。クッキーに挟まれた、ソフトクリームを表現したクリームと混ざり合うと、絶品！ 後を引く味で、「シロノワール」を名乗るだけはあるな……と思わされるおいしさでした。

最後は、「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」。コメダ珈琲店の「アイスオーレ」と「チョコボール＜キャラメル＞」を組み合わせ、コメダ珈琲店の店舗で味わえないオリジナルフレーバー「キャラメルオーレ」が考案されたとのことです。

大袋を開けると、ふわっと甘い香りが広がります。コメダ珈琲店の店員風の「キョロちゃん」が描かれた、かわいい個包装の中には、「チョコボール」が8個。

「アイスオーレ」をイメージしたチョコで、「チョコボール」のキャラメルがコーティングされています。子どもの頃から食べてきた「チョコボール」ですが、「アイスオーレ」のコーヒー風味が口の中に長く残り、新鮮な味わいに感じられました。

全種類を食べてみた感想は、「とにかくコーヒーと合う！」。「コメダ珈琲店」にいる気分が、家やオフィスでも手軽に楽しめる商品に思えました。なくなり次第終了となるので、気になる方は早めに試してみてはいかがでしょうか。