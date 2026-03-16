バナナマンの設楽統（52）と女優の小池栄子（45）が司会を務めるTBSの紀行バラエティー「クレイジージャーニー」（月曜後10・00）の2時間スペシャルが16日に放送され、4月から放送時間を変更し、毎週月曜の午後11時56分から1時間の放送になることが発表された。深夜枠に引っ越し後の初回は4月6日。番組の最後に、設楽から「視聴者の皆様に大事なお知らせがございます！」とアナウンス。「クレイジージャーニーは11年放送してき