WBC最多15本塁打の最強打線…準決勝で惜しくも散る■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表に1-2で敗れた。最後は同点、サヨナラの好機を作ったものの、“疑惑の判定”もあって涙を呑んだ。議論呼ぶ誤審騒動。当事者のヘラルド・ペルドモ内野手（ダイヤモンドバックス）は米スポ