ドイツの名門バイエルンは現地３月18日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグでアタランタと対戦する。第１レグを６−１で快勝したなか、準々決勝進出を懸けた一戦に、16歳のGKを起用する可能性があるようだ。ドイツの大手紙『Bild』が報じた。現在、バイエルンのGK陣は野戦病院化している。守護神のマヌエル・ノイアーが６日のブンデスリーガ第25節・ボルシアMG戦で左ふくらはぎを筋断裂。ヨナス・