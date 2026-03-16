洗濯や収納は、年齢とともに「ラクに続けられること」が大切な条件に。整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級のESSEフレンズエディターの宮入京子さんは、50代になり、パジャマも寝具もそれぞれ1枚ずつにしたそうです。以前は「替えは必要」という思い込みから収納がパンパンに。でも、いつも朝洗えば夜には乾いていると気づいてから、ストックをもたない暮らしへシフト。寝具まわりをシンプルにするだけでラクになったことに