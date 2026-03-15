ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組。活動拠点にしているカナダでの最新姿が公開された。昨年末の全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が１５日にインスタグラムを更新し、「りくりゅうがＩＡＭモントリオールにこっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と再会を報告。「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様‪楽しい時間