「雪印メグミルク」の公式「X」アカウントが、「とろけるスライス」のパッケージ裏面に書かれた、意外な事実を公開しています。【画像】え…えぇ！？コチラが“スゴイこと”が「さらっと」書かれているパッケージです！公式アカウントも知らなかった「歴史」公式アカウントは、「ちょっと待って」と前置きし、「世界初って、さらっと書いてあるけどさらっとじゃないですよね」とコメント。「とろけるスライス」のパッケージ裏