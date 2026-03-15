人前で鼻水を垂らしてしまうのは、誰だって恥ずかしいもの。スギ花粉が飛散する時期に、そんな「不測の事態」に見舞われた女の子を目撃したら、どう対応するのが無難でしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性386名に聞いたアンケート調査を参考に「花粉症？鼻水がツーッと流れている女の子へのリアクション」をご紹介します。【１】「大丈夫？」とティッシュやハンカチを差しだす「『鼻水垂れてるよ』とかいきなり言う人