ドミニカ共和国の応援団がスタジアムの通路で大盛り上がりドミニカ共和国代表が、圧倒的な強さでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での快進撃を続けている。13日（日本時間14日）には準々決勝で韓国代表に10-0の7回コールドで準決勝進出を決めた。チームを支えるのが熱狂的な応援団だが、この日の試合後には決勝まで進まないと対戦しない野球日本代表「侍ジャパン」を挑発するような「チャント」で盛り上がっていた。