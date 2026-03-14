[3.14 J1百年構想リーグEAST第6節 水戸 1-1(PK5-6) FC東京 Ksスタ]J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を開催し、水戸ホーリーホック対FC東京は1-1で終了した。FC東京はアウェー4連戦の初戦となる今節でDF長友佑都が負傷交代するアクシデントも発生したが、PK戦を6-5で制して勝ち点2を獲得した。FC東京は今季3回目のPK戦勝利で全員のキック成功が続いている。この試合では水戸の26歳DF大森渚生とFC東京の23歳DF大森理生の兄弟が