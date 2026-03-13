私はエマ（36）。2ヶ月前に母が入院をし、週に3〜4日電車で30分の距離の病院へ通っています。夫のタケオミ（38）と小学生（1年、3年）の子ども2人は協力してくれていて助かりますが、生活のルーティンが崩れたことは申し訳なく思っています。だからなのでしょうか。母の入院前も入院後も、弟夫婦、タイジュ（33）とユキ（32）さんのルーティンが変わらないことに腹が立ち、そして悲しくなるのです。あんなに母と仲良さそうにしてい