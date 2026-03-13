読者のみなさんは、「運び屋」というワードを耳にしたことがあると思います。運び屋とは、海外から不正薬物などの密輸入を依頼され、運搬する人を指します。ここで厄介なことは、運び屋の依頼を受けた人は罪を犯す意識がないこと。ごくごく一般の市民が、頼まれごとを善意で引き受け、結果的に運び屋になってしまうケースが多いのです。何を隠そう、私は韓国の仁川空港で危うく運び屋になりかけました。【写真】夜の仁川空港でまさ