【欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦】(バイアレーナ)レバークーゼン 1-1(前半0-0)アーセナル<得点者>[レ]ロベルト・アンドリヒ(46分)[ア]カイ・ハバーツ(89分)<警告>[レ]ロベルト・アンドリヒ(2分)、エルネスト・ポク(58分)、エセキエル・パラシオス(63分)、アレックス・グリマルド(90分+3)[ア]ガブリエル・マルティネッリ(26分)、マルティン・スビメンディ(69分)、カイ・ハバーツ(90分+4)観衆:30,210人└アーセナル