昨季は1軍登板なし、吉田輝星が目指すTJ手術からの復活オリックスの吉田輝星投手が、“新球種”を武器に、トミー・ジョン手術（TJ）からの復活を目指している。「やっと腕が振れるようになってきました。高めでも変化はしていたので、低めにいけば結構、落ちると思います」と語り、今年から投げ始めた新しい球種「ティアドロップ」の手応えを語った。吉田は7日、京セラドームで行われた巨人とのオープン戦に登板。8回に6番手で