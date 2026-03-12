2026年3月18日(水)の発売を目前に控え、ますます期待が高まるSKE48の36枚目シングル『サンダルだぜ』。公開からわずか1週間あまりでMusic Videoが100万回再生を突破するなど、グループの新たな代表曲になりそうな気配を見せている最新シングルについて、今回は選抜メンバーから坂本真凛さんにインタビュー。29thシングル『心にFlower』から8作連続で選抜入りを続ける坂本真凛さんに本作について、そして今年10周年を迎える8期生と