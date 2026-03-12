SKE48 36thシングル発売！坂本真凛「もっと楽しい気持ちになってもらえるように全力で届けたい」
2026年3月18日(水)の発売を目前に控え、ますます期待が高まるSKE48の36枚目シングル『サンダルだぜ』。公開からわずか1週間あまりでMusic Videoが100万回再生を突破するなど、グループの新たな代表曲になりそうな気配を見せている最新シングルについて、今回は選抜メンバーから坂本真凛さんにインタビュー。29thシングル『心にFlower』から8作連続で選抜入りを続ける坂本真凛さんに本作について、そして今年10周年を迎える8期生としての想いを聞いた。
【写真】最新シングル『サンダルだぜ』に付いて今の思いを語ったSKE48の坂本真凛さん
■8期生は今年10周年。感謝の気持ちを伝えたい！
――まずは、今回の選抜入りを聞いたときの率直な気持ちを教えてください。
今回、8作連続で選抜に選んでいただいたんですけど、新しい期や若いメンバーが入ってくるなかで、こうやって連続で選んでいただけることは当たり前じゃないし、応援してくださるファンの方がいらっしゃるからこそ。感謝の気持ちでいっぱいです。ファンの方には「常連だね」と言ってもらうこともあるんですけど、毎回選抜発表のときはソワソワしながら過ごしているので、今回もこうしてうれしい報告ができてよかったです。今年、私たち8期生は10周年を迎えるので、この1年は今まで以上により一層ファンの皆さんに感謝を伝えていけたらいいなと思っています。
――今回の選抜には、8期生が5人。8期生の強みって、どんなところですか？
8期生は、結束力がすごいんです。3月末で仲村和泉ちゃんが卒業しちゃうんですけど、ここ4年くらいは誰も卒業せず、ずっと8人でいられたことが個人的にすごく大きくて。アイドルに対しての考え方をそれぞれがしっかりと持っている同期のみんながいてくれたから、自分も心が折れることなくまっすぐに10周年を迎えられたのかなと感じています。誰か1人でも欠けたらダメだったと思ちゃうくらい。だから、このあと仲村和泉ちゃんが卒業したらどうなっちゃうんだろうって。今からちょっと心構えをしています。
■「アイドルとして最大限の表情筋を使いたいです！」
――『サンダルだぜ』を初めて聞いたときの印象は？
みんなと同じかもしれないんですけど、私も「やったー！明るい曲だ！」でした(笑)。ここまで全力笑顔みたいな曲は最近あまりなかったので、うれしかったです。この楽曲を通して、ポジティブな気持ちを伝えたいなとも思いました。「どんな衣装になるのかな」とか「どんな振付かな」とか。そういうワクワクも大きかったですね。いろいろ決まっていくなかで、よりいっそうファンの方の前で早くパフォーマンスしたい！という気持ちになりました。
――どんな気持ちでパフォーマンスしたいと思っていますか？
すごく明るい楽曲なので、パフォーマンスを見た方が「SKE48っていいな」ともっともっと楽しい気持ちになってもらえるように全力で届けたいなと思っています。アイドル力を思う存分出していきたいですね。アイドルとして最大限の表情筋を使いたいです！「表情がいいね」と言われることが多いので、この曲のよさを表情でも見せたいなと。最近、ウインクもちょっとだけできるようになったんですよ。これまで全くできなくて(笑)。めちゃくちゃ練習しているんで、完璧に習得して『サンダルだぜ』のパフォーマンスに取り入れたいです。
――今回は、楽曲にあわせての衣装もかわいいですよね。
メンバーそれぞれに違う色が用意されていたんですけど、「水色がいいな」と思っていたら水色担当だったので、めちゃくちゃうれしかったです。形もメンバーごとに違うんですけど、私は片方に袖があって、片方は肩が出ているアシンメトリーな衣装だったので、最初見たときには戦隊ものみたいだなって。子どもたちを守るみたいな(笑)。アニメに出てくる衣装っぽい感じだったので、すごくテンションが上がったのを覚えています。この衣装で、みんなの笑顔を守っていきます(笑)。あと、この衣装を見た妹に褒められました。普段は、私のことあんまり褒めてくれないのに、10年目にして初めて褒められて(笑)。女性ファンにも刺さるかわいい衣装なんだなと、あらためて思いました。
――では、最後にファンの方にメッセージをお願いします。
選抜入りできたのは本当にうれしかったんですが、インフルエンザになってしまって『サンダルだぜ』のMusic Video撮影に参加できなかったので、実を言うと自分としては最悪のスタートで(笑)。Music Videoを楽しみにしてくださっていたファンの方には申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、選抜メンバーとして活動させていただくなかで、それ以上に楽しい気持ちをファンの方に届けられるよう頑張りたいと思っています。今回は、久しぶりの明るい楽曲で、今までSKE48に触れてこなかったような方々にもSKE48のよさが届けられるのかなと思っています。ファンの方はもちろん、これから出会う方々とも今年の春夏をこの『サンダルだぜ』で一緒に楽しみたいです！
撮影・取材・文＝野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
