1次ラウンドのチェコ戦前に会見「いい形で向こうに」■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のチェコ戦に臨む。試合前、東京ドームで会見に臨んだ井端弘和監督は「球場に来てくれているファンの方にいい試合を見せたいなと思います」と、日本での最後の試合に意欲を見せた。侍ジャパンは、チェコ戦を前に準々決勝進出を決めている