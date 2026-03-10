CNNなどでカメラマンとして活動するジョシュア・ミラン氏5日に東京ドームで開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。プールCは10日の日本-チェコ戦で最終戦を迎える。今回来日している米国人カメラマンは、滅多に見られない光景に驚いたようだ。熱戦が続いたプールCは、日本代表が早々にグループリーグ突破を決めた。最後の1枠は9日の韓国-オーストラリア戦の結果に委ねられ、「5点差以上の勝利」かつ「2失点以内