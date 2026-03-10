東京ドーム全体からのチャントに感動「本当に心を動かされました」第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは9日、東京ドームで行われ、オーストラリア代表は韓国代表に2-7で敗れ、1次ラウンド敗退が決まった。一夜明けた10日、豪州代表の公式X（旧ツイッター）が日本のファンへ向けて日本語で感謝のメッセージを投稿。球場全体から送られた歓声などを振り返り、「すべてが特別でした」と綴っている