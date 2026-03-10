パパコーチのメリットと継続性の課題の解決策とは？少年野球において、チームに所属する選手の保護者が指導を担う「パパコーチ（保護者コーチ）」は、運営に欠かせない存在だ。その一方、多くの課題も抱えている。親が指導に関わることで、献身的なサポートが得られる反面、自分の子どもに指導が偏ったり、子どもの卒団と共に指導体制が崩れたりするリスクも懸念されるからだ。いかにして指導の質を保ち、組織を安定させるべきか