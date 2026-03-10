米司法省が1月30日（現地時間、以下同）に公開した、米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（享年66）に関する約300万枚の捜査資料、通称「エプスタイン文書」が波紋を広げている。文書内で言及されている政財界の大物らが次々と辞職を表明する"辞任ドミノ"が始まったのだ。【写真】2人の女性に囲まれ笑うホーキング氏、エプスタイン邸の内部など大手紙国際部記者が解説する。「1990年代から2000年代の長期間にわたって、10代