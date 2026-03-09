新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて、乃木坂46のライブ『41stSGアンダーライブ』の模様を３月18日（水）と19日（木）の２日間にわたりそれぞれ18時30分より生放送することを決定。なお、本放送の視聴チケットを、３月８日（日）より販売している。 「ABEMA PPV」で生放送が決定した乃木坂46『41stSGアンダーライブ』は、４月８日(水)に発売となる乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのは