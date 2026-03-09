台湾の選手たちは韓国戦の勝利に涙を流して喜んだ(C)Getty Images3月8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの韓国−台湾の試合は、延長10回タイブレークの末、台湾が5-4で接戦を制した。台湾は大会史上初めての韓国戦勝利。これで通算成績を2勝2敗とし、決勝トーナメント進出へ望みをつないだ。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る台湾は2回に本塁打で先制