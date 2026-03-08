調理時に使い切れなかった野菜を冷蔵庫で保存していたら、いつの間にかしなしなになっていた経験はありませんか。野菜を無駄にせず、さらに調理の時短にもなる保存法について、JA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の公式インスタグラムが紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これが時短にも役立つ野菜の上手な保存術です！JA全農は「一度に使い切れない野菜を冷蔵庫でしなしなにしてしまった…なんて経験をしたこと