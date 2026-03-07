WBC1次ラウンドワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、各地で1次ラウンドを行い、東京ドームのプールCではチェコが台湾に0-14で7回コールド負け。3戦全敗となった。それでも試合後にはファンと台湾ナインに一礼するなど、礼儀を忘れぬ姿にファンから惜しみない拍手が送られた。チェコは初回、台湾のバント、盗塁を絡めた攻撃で守備が乱れ、捕手の悪送球で先制されると、元大リーガーの張育成内野手にも適時打を許し